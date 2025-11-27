Çağdaş Türkiye'nin temellerini atmak üzere Atatürk'ün eğitim için Avrupa'ya gönderdiği gençlerden olan ve bir dönem Bayındırlık Bakanlığı görevini yürüten Hasan Tahsin Önal, 2015'te 106 yaşında hayatını kaybetti.

Mirasçı olarak eşi Gertrud Önalp ile ilk eşinden oğlu Sinan Önalp'a, Levent'te 2 taşınmaz kaldı. İddiaya göre Gertrud Önalp'in izni olmadan Sinan Önalp taşınmazları kullandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gertrud Önalp bu durum sonrası dava açtı.

Avukatı Sinan Abid Oğuz dilekçesinde, "Müvekkilin hakkı olan meblağ, Sinan Önalp tarafından ödenmemiştir. Mirasta müvekkilin de hakkı olduğundan Sinan Önalp'in haksız işgal tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz" dedi.