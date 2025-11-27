İSTANBUL 22°C / 12°C
Güncel

Hasan Tahsin Önal'ın mirası mahkemelik oldu

2015'te hayatını kaybeden bir dönem Bayındırlık Bakanlığı görevini yürüten Hasan Tahsin Önal'ın mirası mahkemelik oldu.

Akşam Gazetesi27 Kasım 2025 Perşembe 08:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Çağdaş Türkiye'nin temellerini atmak üzere Atatürk'ün eğitim için Avrupa'ya gönderdiği gençlerden olan ve bir dönem Bayındırlık Bakanlığı görevini yürüten Hasan Tahsin Önal, 2015'te 106 yaşında hayatını kaybetti.

Mirasçı olarak eşi Gertrud Önalp ile ilk eşinden oğlu Sinan Önalp'a, Levent'te 2 taşınmaz kaldı. İddiaya göre Gertrud Önalp'in izni olmadan Sinan Önalp taşınmazları kullandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gertrud Önalp bu durum sonrası dava açtı.

Avukatı Sinan Abid Oğuz dilekçesinde, "Müvekkilin hakkı olan meblağ, Sinan Önalp tarafından ödenmemiştir. Mirasta müvekkilin de hakkı olduğundan Sinan Önalp'in haksız işgal tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz" dedi.

