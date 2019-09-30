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Hasarlı bina risk analizi nasıl yapılır?

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Uzmanlar ve yetkililer vatandaşları hasarlı binalara kesinlikle girmemeleri konusunda uyardı. Muammer Görmüş Deprem Risk Analizi hakkında merak edilenleri yanıtladı...

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İstanbul’da binaların yüzde seksen dördünün risk altında olduğunun altını çizen Muammer Görmüş, “Ülke olarak maalesef deprem bölgesinin içerisinde yer alıyoruz. Bir söz vardır ‘Deprem öldürmez bina öldürür’ ülke olarak bunu yaşıyoruz. İstanbul’un yapılarına baktığımızda yüzde seksen dördü risk çatısı altında. Biz burada kendimizi şunu sormalıyız ‘Binamız depreme ne kadar dayanıklı?’ burada yapmamız gereken tek şey var ‘Deprem Risk Analizini’ çıkarmak. Deprem Risk Analizi yaptırmak bina ömrünü uzatıyor”dedi.
 
DEPREM RİSK RAPORU NASIL ÇIKIYOR?
 
Deprem risk analizi hakkında detaylı bilgi veren Altınoran Mimarlık ve Mühendislik’in sahibi Muammer Görmüş, “Ekipler binayı inceliyor, binaların ana taşıyıcı noktaları olan  kolonlarından, kirişlerden ve döşemelerden örnekler alıyor sonra laboratuvar ortamında inceleniyor. Bu testlerden binanın ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Eğer testler depreme karşı dayanıklı değilse güçlendirme çalışması yapıyoruz. Biz yeni daire alamıyorsak binamıza yapılacak olan ‘Deprem Risk Analizi’ sonrası bina güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirilebiliyor.” İfadelerini kullandı.
 

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