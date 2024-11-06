Hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın

Yıldırım Mahallesi'nde İnanç Tokatlı'ya ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında bir kaplumbağa ve kirpi alevlerin içinden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Tarla sahibi Tokatlı, gazetecilere, hasat sezonunda biçerdöver operatörleriyle iletişime geçemediğinden tarlasını hasat ettiremediğini, yangında ürünün heba olduğunu söyledi.