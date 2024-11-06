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Hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın
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Yıldırım Mahallesi'nde İnanç Tokatlı'ya ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında bir kaplumbağa ve kirpi alevlerin içinden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Tarla sahibi Tokatlı, gazetecilere, hasat sezonunda biçerdöver operatörleriyle iletişime geçemediğinden tarlasını hasat ettiremediğini, yangında ürünün heba olduğunu söyledi.

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