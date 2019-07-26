Kaza gece saat 03.00 sıralarında Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolu Sadabat Viyadüğü Okmeydanı istikametinde geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Uyuş idaresindeki 34 BN 0096 plakalı minibüs Okmeydanı istikametine seyir halde iken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yol ortasına devrilen minibüs içerisinde bulunan Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ola yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. İlk müdahalesi yapılan Mahmut uyuş Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kullanılamaz hale gelen minibüste olay yerine çağrılan çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.