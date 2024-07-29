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  • Haşemalı kadının havuza girişini engellemişlerdi: 2 zanlı gözaltına alındı
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Haşemalı kadının havuza girişini engellemişlerdi: 2 zanlı gözaltına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine site yöneticisi ile görevlisi gözaltına alındı.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Haşemalı kadının havuza girişini engellemişlerdi: 2 zanlı gözaltına alındı
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Meral Algün ve eşi Muhammed Algün

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