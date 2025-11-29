Hasım kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Akrabalar birbirini öldürdü

Süleymaniye Mahallesi 2076. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.