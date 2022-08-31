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Hasret sona eriyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vira Bismillah deyip sezonu başlatalım

Uzun süredir devam eden balık avcılığı yasağı 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'ne telefonla bağlanarak, “Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.

IHA31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
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2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni Sarıyer-Kireçburnu'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve 'Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.

GÖRÜŞMEYİ BAKAN KİRİŞCİ PAYLAŞTI

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TEDBİR ALMAK DURUMUNDAYIZ"

Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kirişci, "Balıkçımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi koruyoruz" dedi.

Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı'ndaki 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta, bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları denize bırakıldı, törene katılanlara balık dağıtıldı.

BALIKÇILARA DESTEK ÖDEMESİ SİNYALİ

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Denizlerimizdeki varlıklarımızı koruyacağız ki siz kıymetli balıkçılarımızı da koruyalım. Bunu bilim insanlarımızla, sektör paydaşlarımızla ve balıkçılarımızla birlikte yapacağız. Balıkçımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi koruyoruz. İşte bu sayede 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar yüzüyorlar" dedi.

Her anlamda balıkçılığı ve balıkçıları desteklediklerini vurgulayan Bakan Kirişci, "Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gücümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık, daha da yapacağız. Su ürünleri avcılarına, üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık" ifadelerini kullandı.

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