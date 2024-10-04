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Hassas burunlardan kaçamadılar! 2 bin 56 altın sikke ele geçirildi

Erzurum Jandarma Komutanlığı ekipleri çay ve tütün tespit köpeği Zahir ile yaptığı operasyonda kaçakçılara darbe vurdu. Operasyonda 2 kilogram sahte altın, 2 bin 56 adet altın sikke de ele geçirildi.

AA4 Ekim 2024 Cuma 09:46 - Güncelleme:
Hassas burunlardan kaçamadılar! 2 bin 56 altın sikke ele geçirildi
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Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 2 kilogram sahte altın, 2 bin 56 altın sikke ve tütün mamulleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde eylül ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı ev ve adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda çay ve tütün tespit köpeği Zahir'in de katıldığı operasyonlarda, 2 kilogram sahte altın, 2 bin 56 altın sikke, 95 bin 159 sigara kağıdı, 85 bin 40 sigara filtresi, 595 bin 141 makaron, 223 bin 957 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 850 paket sigara, 2 kilo 123 gram tütün, 500 puro, elektronik makaron doldurma makinesi, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 165 fişek, 2 kılıç ile 3 dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Erzurum Jandarma
  • Kaçakçılara darbe
  • Altın operasyonu

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