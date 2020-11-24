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'Hassas burunlar'ın zorlu eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal afetler ile bomba ve uyuşturucu aramada görev yapacak köpeklere eğitim veriliyor. Arama ve kurtarma çalışmalarında görev alacak olan ve çipleri bulunan 'Maya' ile 'Vesta' isimli 2 köpeği eğittiğini anlatan Teltik, 'hassas burunların' zorlu görevlerde yer alacağını kaydetti.

AA24 Kasım 2020 Salı 14:46 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 14:46
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığında uzman eğitmenler, enkaz arama ve iz sürme ile uyuşturucu ve bomba bulmada kullanılan köpekleri zorlu eğitimlerden geçiriyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenlerinden Mustafa Teltik, 10 yıldır sürdürdüğü mesleğinde eğitim verdiği 300 köpeğin güvenlik birimine teslim edildiğini belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmalarında görev alacak olan ve çipleri bulunan "Maya" ile "Vesta" isimli 2 köpeği eğittiğini anlatan Teltik, "hassas burunların" zorlu görevlerde yer alacağını kaydetti.

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