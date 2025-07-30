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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! Yaralılar var...

Hasta nakleden ambulans, Antalya Kumluca'daki kavşakta önce otomobile sonra kamyonete çarptı. Ambulans sürücüsü ve 2 sağlık çalışanı yaralanırken, hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

İHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! Yaralılar var...
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Antalya Kumluca'da hasta nakleden ambulans kavşak sisteminde önce bir otomobile ardından da kamyonete çarptı. Ambulans sürücüsü ve 2 sağlık görevlisi yaralanırken ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla nakledildi.

Antalya'nın Kumluca llçesine bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Finike Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Antalya'ya sevk etmek isteyen 112 Ambulansı Kumluca Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Obalar kavşağında kaza yaptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavşak sisteminde önce yabancı plakalı bir otomobile ardından da bir kamyonete çarpan ambulansta bulunan sürücü ve iki sağlık görevlisi hafif yaralandı. Ambulansta sevk edilen hasta ise olay yerine gelen ayrı bir ambulans ile Antalya'ya sevk edildi.

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