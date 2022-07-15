İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2022 Cuma / 16 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4782
  • EURO
    17,5395
  • ALTIN
    956.664
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hasta yakınları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde özel güvenlikçiyi darp etti
Güncel

Hasta yakınları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde özel güvenlikçiyi darp etti

Mardin'in Nusaybin Devlet Hastanesine gelen hastanın yakınları, özel güvenlik görevlisini darp etti. Beyazkod sonrası polis şahısları gözaltına aldı.

IHA15 Temmuz 2022 Cuma 11:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesine gelen bir hastanın yakınları araçlarını acil servisin önüne park ettiler. Bu sırada aracı kaldırmak için anons yapılmasına rağmen araç sahipleri aracın başına gelmeyince özel güvenlik görevlisi plakasında sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için fotoğrafını çekti. Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik hasta yakını özel güvenlik görevlisine saldırarak darp etti. Beyazkod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk etapta olayı yatıştıran polis ekipleri ekipleri daha sonra saldırganları gözaltına alarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

Özel güvenlik görevlileri şahıslardan şikayetçi oldu.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile polis ekipleri inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.