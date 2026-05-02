  • Hasta yolunda kaza! Ambulans şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
Güncel

Hasta yolunda kaza! Ambulans şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Siirt'in Pervari ilçesinde hasta almaya giden bir ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köprüçayı köyü mevkiinde şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 15:10
Hasta yolunda kaza! Ambulans şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
Korkutan olay, ilçeye bağlı Köprüçayı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta almaya giden 56 AAC 707 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

