Hasta yolunda kaza! Ambulans şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Korkutan olay, ilçeye bağlı Köprüçayı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta almaya giden 56 AAC 707 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.