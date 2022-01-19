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Hastalanan bebeği hastaneye UMKE yetiştirdi

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan Suriyeli hasta bebek, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı. Ekipler ayrıca Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 3 hastayı hastaneye yetiştirdi.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:13
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Merkeze bağlı Topraklı mezrasında yüksek ateşi bulunan 1,5 yaşındaki Emel Haseni'yi hastaneye götüremeyen ailesi, yetkililerden yardım istedi. Yoğun tipi ve kar nedeniyle bölgeye UMKE personeli sevk edildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen köye giden ekipler, 1 saat süren çalışma sonucu bebeği Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ulaştırdı.

Ekipler ayrıca Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 3 hastayı hastaneye yetiştirdi.

Baba Envar Haseni, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Yardıma geldiler, çok hastaydı. Çok memnun olduk." dedi.

Bingöl UMKE sorumlusu Hasan Akkuş da yoğun karın etkili olduğunu belirterek, "Bugün 3 hastamızı kurtardık. Merkezimize düşen ihbarda, 2 gündür yüksek ateşi olan Suriye uyruklu bir çocuğu kurtarmak için UMKE olarak seferber olduk. Bu durumlarla ilgili ilimizde tam ve yarım paletli ambulanslarımızı hazır bulunduruyorduk. Her türlü olumsuzluğa karşı da hazırlıklarımız tamam." ifadelerini kullandı.

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