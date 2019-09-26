'Hastalık başarıya engel değil' dedi, dönem birincisi oldu!

Nişantaşı Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılına duygu dolu bir mezuniyet töreniyle veda etti. 24 Eylül’de Vadi Açıkhava’da düzenlenen törene, akademik dönemi birincilikle tamamlayan Mine Gürleyen’in hikayesi damgasını vurdu.

Doğuştan cam kemik hastası olan Gürleyen, törende yaptığı konuşmada, yaşadığı tüm güçlüklere rağmen elde ettiği bu başarıda katkı sağlayan üniversitesine ve akademisyenlere teşekkür etti. ‘’Hayatta ne yaşarsanız yaşayın, mutlaka inanın. İnanmaktan asla vazgeçmeyin. Kendinize ve hayallerinize inanın’’ sözleriyle devam eden konuşmayı tüm mezun öğrenciler ayakta alkışladı.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, “Hayatınız boyunca kılavuzunuz, bilim ve evrensel değerler olacaktır. Farklı düşünce ve görüşlere açık olmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bundan sonraki yaşamlarınızda daima çevreye duyarlı, daima sosyal sorumluluk sahibi, daima nitelikli, iyi insanlar olarak Nişantaşı Üniversitesi diplomasının marka değerine yeni değerler katacaksınız. Sizler Cumhuriyetimizin bekçilerisiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, mensubu olduğunuz topluma, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığınız; insanlığa, ailenize ve kendinize olan sevgi ve saygınız hiç eksilmesin. Size güvenimiz ve size inancımız tamdır” dedi.

MEZUNİYET TÖRENİNİN ARDINDAN SİMGE SAĞIN KONSERİ

Mezuniyet töreninin tamamlanmasının ardından Vadistanbul Açıkhava konser alanında Öpücem, Aşkın Olayım, Yankı gibi popüler şarkılarıyla tanınan pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, Nişantaşı Üniversitesi mezun öğrencileriyle bir araya geldi. Konser öncesi gençlerle beraber olmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Sağın, “Mezuniyet konserleri diğerlerine göre daha pozitif ve eğlenceli geçiyor. Mezuniyet duygusunun açığa vurulması ve o sahnedeki eğlence daha da tavan yapıyor. Bu yüzden çok eğlenceli geçiyor” dedi.