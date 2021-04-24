İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2021 Cumartesi / 12 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
Güncel

Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde bir hastane çalışanı, evinde ölü bulundu.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 14:37 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:37
ABONE OL

Havza Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ahmet Korkmaz (53), sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından telefonla arandı.

Cevap veren olmayınca Korkmaz'ın Medrese Mahallesi'nde yalnız yaşadığı dairesine giderek zili çalan arkadaşları, kapıyı açan olmayınca itfaiye ve polisten yardım istedi.

Balkondan eve giren görevliler, Korkmaz'ı yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. Yaşamını yitirdiği belirlenen Korkmaz'ın cesedi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Korkmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.