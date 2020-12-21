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Hastane dönüşü 14 yaşındaki kız çocuğunun sır ölümü

İstanbul Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ölü bulundu.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 07:08 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 07:08
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Küçükçekmece'de rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından ailesiyle evine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi 2. Sarıgül Sokak'ta yaşayan Y. I. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve evine gelen Y. I'nın hareketsiz yattığını gören ailesi durumu bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken, aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının bitmesinin ardından, cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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