Hastane kantininde silahlı dehşet

Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kantininde meydana geldi.

İddiaya göre hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A. Irak uyruklu kadın arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde çay içtikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile tartışmaya başladı. Zeki A. yanında getirdiği silahla eşi ve eşinin arkadaşına ateş etti. Yaralanan kadınlar hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, Zeki A. ise olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü hastane polisi resmi ekipler amiri şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında yakaladı.

Yaralı kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.