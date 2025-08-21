İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9389
  • EURO
    47,8357
  • ALTIN
    4395.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hastane kantininde silahlı dehşet

Tokat'ta bir hastanenin kantininde eşi ve arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kısa sürede yakalanırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

IHA21 Ağustos 2025 Perşembe 06:59 - Güncelleme:
Hastane kantininde silahlı dehşet
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kantininde meydana geldi.

İddiaya göre hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A. Irak uyruklu kadın arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde çay içtikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile tartışmaya başladı. Zeki A. yanında getirdiği silahla eşi ve eşinin arkadaşına ateş etti. Yaralanan kadınlar hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, Zeki A. ise olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü hastane polisi resmi ekipler amiri şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında yakaladı.

Yaralı kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Tokat
  • kantin
  • silahlı saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Geceyi gündüze çeviren meteor! Ateş topu gökyüzünü aydınlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.