30 Aralık 2025 Salı
Güncel

Hastane önünde facianın eşiğinden dönüldü! 7 araç hasar gördü

Malatya'da kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon başında kontrolünü kaybederek hastane otoparkında 7 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

30 Aralık 2025 Salı 15:12
Hastane önünde facianın eşiğinden dönüldü! 7 araç hasar gördü
Korkutan olay, 22 Eylül Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hasan Çalık Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane otoparkına giriş yapan B.B. idaresindeki 44 AGE 519 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç park halindeki otomobillere çarparak ilerledi. Durumu fark eden hastane personeli Evren Gönültaş araca müdahale ederek el frenini çekti ve otomobili durdurdu. Personelin zamanında müdahalesiyle facianın önüne geçilirken sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra acil servise alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olayda 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu olduğu öğrenildi.

