İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2022 Cumartesi / 22 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hastanede 23 Nisan kutlamaları miniklerin yüzünü güldürdü
Güncel

Hastanede 23 Nisan kutlamaları miniklerin yüzünü güldürdü

Ankara'da görevli sağlık personelinin çocukları, hastanede tedavi gören akranlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutmadı. Paketleri heyecanla açan ve üstünde yazan notları okuyan çocuklar, aileleriyle bayram sevinci yaşadı.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 16:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Arkadaşlarının bayramını kutlamak için Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesine gelen çocuklar, palyaço gösterisi ve çocuk şarkılarının seslendirildiği konserle bayram coşkusu yaşadı.

Daha sonra yatan hasta servisinde tedavi gören akranlarını ziyaret eden çocuklar, ellerindeki hediyelerle sürpriz yaptı.

Ebeveynlerinin tedavi ettiği arkadaşlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapan çocuklar, onlara harçlıklarıyla satın aldıkları hediyeleri verdi.

Paketleri heyecanla açan ve üstünde yazan notları okuyan çocuklar, aileleriyle bayram sevinci yaşadı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı İzzet Özgürlük, AA muhabirine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı hediye ettiği çocuklarla anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğin iki proje kapsamında düzenlendiği bilgisini veren Özgürlük, şöyle dedi:

"Bunlardan birincisi 'Birlikte oynayalım' projesiydi. Burada çalışanlarımızın çocuklarıyla beraber hareket ettik. Çalışanlarımızın çocukları, tedavi gören çocuklarımıza, üstüne yazdıkları notları iliştirerek hediyelerini verdi. İkincisi ise 'Geri dönüştürelim gülümsetelim' projesiydi. Burada da hastane çalışanlarımız geri dönüştürülebilir ürünleri hastanemize getirerek, oyuncaklara dönüştürdüler. Bunları da çocuklarımızın hizmetine sunduk."

- "ONLAR MUTLU OLDUKÇA MUTLULUĞUMUZ KATLANARAK ARTIYOR"

Çocuk Hastanesinde 500 hastanın tedavi sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Özgürlük, 23 Nisan'ın coşkusunu tedavi gören bütün çocuklara yaşatacaklarını aktardı.

Özgürlük, "Tedavi gören çocukların oyuncaklara sarılarak mutluluğu hissetmesi çok güzel. Onlar mutlu oldukça tabii ki bizim de burada mutluluğumuz katlanarak artıyor. Devletimiz sağ olsun bize bu hastaneyi bağışladı. Bu hizmeti hastalarımıza sunabilir hale getirdi. Bizler de devletimize ve milletimize layıkıyla bu hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Sağlık personeli
  • Ankara
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.