Hastanede “bağış” bahanesiyle milyonluk rüşvet skandalı: 11 sanığın yargılanmasına başlandı

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9'u tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Prof. Dr. M.M. 35 yıldır doktor olduğunu, büyük hastanelerde cerrahi hekim olarak görev yaptığını, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine asistan yetiştirmek için geldiğini ancak bu dava ile tüm itibarının zedelenmeye çalışıldığını söyledi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesini bir numaralı merkez yapmaya çalıştığını, 2006 yılında video sistemli kapalı ameliyatlara başladıklarını ancak video malzeme kalitesinin çok düşük olduğunu ifade eden M.M, hastalardan asla para almadığını, aksine hastaneye bağış yaptığını ve bu bağışların üstüne para ekleyerek hastaneye aletler alıp ameliyatlar yaptığını savundu.

Hayırseverlerin yardım etme talebinde bulunduğunu ve maske, önlük gibi malzemelerin hibe edildiğini söyleyen M.M, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine yapılan bağışların hepsinin nakdi olmadığını, beyaz eşya, hasta yatağı gibi malzemelerin de bağış olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Sanık M.M. hastanenin idari işleriyle de ilgilendiğini, boya-badana işlerine baktığını, EKG cihazları aldırdığını ve bunların hepsinin başhekimin olduğu WhatsApp gruplarında paylaşıldığını ifade etti.

Hiçbir hastaya "Bağış yaparsan sana öncelik veririm." demediğini savunan M.M, "Zaten kanserli olan hastalıklar her zaman önceliklidir. Örgüt, çete olma ihtimalimiz yok. 3 sanığı hiç tanımam, yıllardır tanıdığım çalışma arkadaşlarım var." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanıklardan V.E, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştıktan sonra Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine döndüğünü söyleyerek, bir doktorun doçent olmak için 5 seneye ihtiyacı olduğunu ancak kendisinin 2,5 senede doçent olduğunu belirtti.

Başka hastanelerden yollanan hastalara baktıkları için çete muamelesi gördüklerini öne süren V.E, iddianamede 282 bin liralık irtikap suçuyla suçlandığını ancak hesabındaki para hareketlerinin irtikap olmadığını, çok iyi biyopsi yaptığı için çok sayıda doktordan kendisine hasta geldiğini savundu.

Bağış yapanların hepsinin de gönüllü bağışçı olduğunu ileri süren V.E. "Menfaatim olsaydı, ben bu ameliyatları zaten dışarıda yapardım. Hasta menfaatlerini düşünerek hastanede ameliyat yaptım. Cebimizden para vererek, malzeme aldığımız oluyordu. 1 milyon lira ile 11 kişi çete olarak irtikapla ilişkilendirilmişiz. Özel bir hastanede çalışsam ayda 1 milyon lira kazanırım. Devlette aylık 200 bin lira kazanıyorum. Ben mesleğimi ameliyat yapmak, asistan yetiştirmek için seviyorum. Çok özel vakalarla karşılaşıyoruz. Hiçbir zaman stabil ameliyat listemiz olmaz. Mağdur yoktu ve kimsenin ameliyat sırası çalınmamıştır." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık Y.S, üzerine atılı suçları kabul etmediğini, klinik şefinden onay almadan bir şey yapamadığını ve bağış adı altında bir para almadığını savundu.

Bağış yapan kişiyi kayırmak gibi bir durumun olamayacağını ve kanser hastalarının her zaman öncelikli olduğunu dile getiren sanık Y.S, bir cerrah olarak amacının hayat kurtarmak olduğunu ve rüşvet almadığını söyledi.

Tutuklu sanık M.F, örgüt elebaşılığıyla suçlanan Prof. Dr. M.M. ile aynı klinikte çalıştığını ve kendisinin büyüğü olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.

M.F, "Bazen bize bazı hastalar gelirdi ve benim çalıştığım kurumda yeterli teknik ekipman yoksa M.M. hocaya gönderirdim, tedavi ve tanısı için. İddia edilen bağış ve paralara dair bir bilgim yok, kimseden para da almadım. Sanık V.E. ile aramdaki para transferi ile ilgili suçlamaya cevap olarak da ben uzun yıllardır borsa ile uğraşıyorum sanık V.E. de dostluğuma binaen bana para yollar, ben de o parayı borsaya yatırırdım. Olay bundan ibarettir." diye konuştu.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suç örgütü ve irtikap suçlamalarını reddetti.

Duruşma, 10 Kasım'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen ihbarlarda, hastanede görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S. ve veri giriş elemanı olarak görev yapan Y.Ö'nün hastalardan para talep ettiklerine dair şikayetler bulunduğu aktarılıyor.

Örgüt şemasına yer verilen iddianamede, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer alıyor.

Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F, doktor E.Ö, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde servis sorumlusu hemşire A.A, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde temizlik görevlisi Ö.A, tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B, briç oyuncusu-eğitmen O.Ö, A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak belirtiliyor.

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M. ile bazı sanıklar arasında toplam 1 milyon 855 bin 967 lira, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen V.E. ile kimi sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 lira para giriş-çıkışı olduğunun belirlendiği iddianamede aktarılıyor.

Hastalardan usulsüz para alımının sanıklar O.B. ve O.Ö. üzerinden yapıldığı aktarılan iddianamede, örgütün deşifre olmaması için hasta ve yakınlarına hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenlenerek imzalatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla ve "irtikap" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 8 sanık hakkında ise "irtikap" ve "suç örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.