9 Kasım tarihinde Almanya'dan İstanbul'a gelen, Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Soruşturma kapsamında ailenin konakladığı otel mühürlendi.

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, anne Çiğdem Böcek (27), çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yapmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürüldü. Otel mühürlenirken otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

FATİH'TE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ÖLEN ANNE VE 2 ÇOCUĞUNUN HAYALLERİ YARIM KALDI

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş sürüyor.

Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Mustafa Çelik, şöyle konuştu:

"Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı."

Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından aldığını anlatan Çelik, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz." dedi.

Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.