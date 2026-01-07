''Hastanede canlı bomba'' iddiasına Valilikten yalanlama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastanenin ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan B.O.'nun üzerinde canlı bomba olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Duruma anlık müdahale edildiği ve hastanede gerekli tedbirlerin hızlıca alındığı anlatılan açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermeyle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.