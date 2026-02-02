Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen bebek Deniz Esin'e (5) 2021 yılında şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire H.D.B., Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararı sonrasında, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

HEMŞİREYLE İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI: BAŞKA BEBEĞE DE TOKAT ATMIŞ

Öte yandan devam eden yargılama süreci çerçevesinde bilirkişi tarafından güvenlik kamerası kayıtları da tek tek izlemeye alındı. Yapılan incelemelerde hemşire ile ilgili yeni bir şiddet görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı yer aldı. Tokat atılan bebekle ilgili de savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HABERLERİ DE MEDYADAN KALDIRTMAK İSTEMİŞTİ

Ayrıca geçtiğimiz günlerde hemşire daha önce de avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etmiş. Mahkeme ise haber içerikleri ve olay anlarına ait görüntüler için yapılan erişim engeli talebini reddetmişti.