İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hastaneden kaçan yaralı şüphelinin evinden cephanelik çıktı
Güncel

Hastaneden kaçan yaralı şüphelinin evinden cephanelik çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla yaralanarak hastaneye giden ancak tedaviyi reddedip ayrılan şüphelinin evine düzenlenen operasyonda makineli tüfek çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Hastaneden kaçan yaralı şüphelinin evinden cephanelik çıktı
ABONE OL

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ateşli silahla yaralanan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gelen M.A.B'nin hastane görevlilerine şüpheli bilgiler verip tedaviyi reddederek ayrılması üzerine inceleme başlattı.

Şüphelinin yaralanma nedeni ve olay yerini belirlemek için ikametine giden polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada 1 makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 6 tüfek şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 69 fişek, 1 bıçak, 139 uyuşturucu hap, 30 gram esrar ile 63 bin lira ele geçirdi.

Operasyon kapsamında evde bulunan şüphelinin babası A.B. ve eniştesi Ö.G. de gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmasında, M.A.B'nin kendisini yaraladığı ve tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.