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Güncel

Hastaneden malzeme çalan iki hasta bakıcı yakalandı

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aralarında eldiven de bulunan çeşitli sarf malzemeleri çaldıkları iddia edilen 2 hasta bakıcı tutuklandı.

AA27 Mart 2020 Cuma 11:51 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:51
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Alınan bilgiye göre, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kullanılan sarf malzemelerin kaybolduğunun belirlenmesi üzerine hastane yetkilileri bir süre önce adli makamlara müracaat etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında hastaneye ait kameraların kayıtları incelendi.

İnceleme sonucunda, hırsızlık olayını hasta bakıcılar F.G. ile İ.D'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler, bu kişilerin evlerinde yaptıkları aramada çok miktarda sarf malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili iki gün önce gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Giresun Adliyesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesine ait depodan yaklaşık 4 ay boyunca çok miktarda sarf malzeme çaldıkları tespit edilen F.G. ve İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe, "iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık" suçundan tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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