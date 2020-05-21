21 Mayıs 2020 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:39

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüs, birçok hastanın tedavi süreçlerinde aksamalara yol açtı.

Bilindiği üzere Kovid-19 Acil Anestezi Yönetimi, nisan ayının ikinci haftasında acil olmayan ameliyatların ertelenmesine karar verdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye genelinde vaka oranlarındaki düşüşün ardından hayata geçirilen normalleşme süreci hastanelerde de başladı. Bu kapsamda 1 Haziran itibariyle salgın riski nedeniyle ertelenen ameliyat ve tedavi süreçleri yeniden başlayacak.

Doç. Dr. Fatih Çiftçi, bu süreçte kanser hastaları başta olmak üzere durumu acil olmayan hastanın ameliyatının ertelendiğini hatırlattı. Türkiye'deki hastanelerin yüzde 80'inde bu durumun söz konusu olduğunu belirten Çiftçi, "Hastaları riske atmamak adına bu süreç uygulandı. Ancak yeni süreçte riskler azaldı. Hastanelerde ertelenen ameliyatlara yeniden başlanacak." dedi.

KORONAVİRÜS FOBİSİ İHMALE ENGEL OLMASIN

Hastanelerin koronavirüse karşı ciddi önlemler aldığını belirten Çiftçi, hastaların 'koronavirüs fobisi' ile tedavi süreçlerini ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hastanelerdeki ameliyatların erken evre kanser hastaları ile başlanması planlanıyor. İlk aşamada mesena, akciğer ve kolon kanseri gibi hastaların ameliyatı yapılacak.

NORMALLEŞME REHBERİ YAYINLANDI

Normalleşme sürecinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlanmıştı. Rehberlere bakanlığın hazırladığı internet sitesinden ulaşılabilecek.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.