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Hastanenin acil servisinde patlama: Bir hemşire yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlamada bir hemşire yaralandı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 06:46 - Güncelleme:
Hastanenin acil servisinde patlama: Bir hemşire yaralandı
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20 yataklı hastanenin acil bölümünde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı.

İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, emniyet ekiplerince hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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