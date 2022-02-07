Hastanenin havalandırma boşluğunda yangın çıktı

DHA 7 Şubat 2022 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 00:01

Yangın saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Sivas Numune Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin C blok 7'nci katından yanık kokusu gelmesi üzerine personel itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede hastaneye gelerek blok içerisinde kokunun geldiği yeri aramaya başladı. Ekiplerin çalışması sonucu kokunun hastanenin havalandırma boşluğundan geldiği tespit edildi.

Yapılan incelemede havalandırma boşluğunda bulunan ancak kullanılmayan atık plastik boruların bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığı görüldü. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.