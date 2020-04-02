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Güncel

İBB yapamamıştı, Bakanlık el attı! Hastane'nin yol yapımına başlandığı duyuruldu

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını yapamayacağını açıklamasının ardından, yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dün itibariyle başlandığı açıkladı.

İHA02 Nisan 2020 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 21:26
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İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yazılı olarak Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ulaşım yollarını yapamayacağını açıklamasının ardından yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dün itibariyle başlandığı açıkladı. İstanbul Valiliğinden yazılı metnin fotoğrafıyla birlikte yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İBB’nin ‘Başakşehir Şehir Hastanesi’ ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı olarak açıklaması nedeniyle, bu yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlanmıştır.”

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliğine gönderdiği resmi yazında, “İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğümüzün 17.10.2019 tarih ve 18232631 sayılı yazısında Başakşehir İlçesi, 1356 Ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaat çalışmaları devam eden İstanbul İkitelli ‘Entegre Sağlık Kampüsü yapım işleriyle, ürün ve hizmetlerinin temin edilmesi işi’ inşaat çalışmalarının son aşamasına gelindiği, 2020 Haziran ayı itibariyle hizmete açılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu hastanenin 2 bin 682 yataklı şehir hastanesi kampüsü olması sebebiyle hasta yoğunluğu ve insan sürkilasyonun fazla olacağı ön görüldüğünden çok ciddi trafik tıkanıklıklarının olacağı mevcuda erişim için kullanılan yolların günümüz koşullarda bile yetersiz kaldığı ve hastane hizmete açıldığı zaman hiçbir şekilde yeterli olmayacağını düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu nedenle inşaat çalışmalarının son aşamasına gelindiğini göz önünde bulundurularak hastane bağlantı yollarıyla ilgili çalışmaların hastanenin faaliyete geçeceği zamana paralel bir şekilde yürütülerek yapılması ve çalışmalar hakkında taraflarına bilgi verilmesi istenmektedir. Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir” ifadelerine yer verilmişti.

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