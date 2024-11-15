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Hastaneye muayene olmaya giden husumetlisini bıçakladı: Mahkemeden tutuklama kararı

Kocaeli'de G.G. isimli şahıs, hastanede karşılaştı husumetlisi E.K.'yi bıçaklayarak yaraladı. Hastane polisi tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA15 Kasım 2024 Cuma 19:15 - Güncelleme:
Hastaneye muayene olmaya giden husumetlisini bıçakladı: Mahkemeden tutuklama kararı
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Olay, dün Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan E.K. ile G.G. hastanede karşılaştı. Çıkan tartışmada E.K., G.G.'yi bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesi nedeniyle yaralanan G.G.'ye sağlık çalışanları hemen müdahale etti.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan E.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.G.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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