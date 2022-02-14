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Güncel

Hastaneyi savaş alanına çevirmişti! Tutuklandı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık görevlileriyle tartışıp bilgisayarlı tomografi cihazına zarar verdikleri tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:55
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Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Şubat'ta meydana gelen olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin sağlık görevlileriyle tartıştıkları, olaya müdahil olan güvenlik görevlilerine mukavemet ettikleri ve bilgisayarlı tomografi cihazına zarar verdikleri belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden J.Ö. gözaltına alınarak, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli T.G. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

  • Sultangazi
  • tomografi cihazı
  • Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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