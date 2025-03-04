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Hastanın bıçakladığı doktor yaralandı

Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı.

AA4 Mart 2025 Salı 14:39 - Güncelleme:
Hastanın bıçakladığı doktor yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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