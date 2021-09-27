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Hatalı sollama 4 kişiyi canından ediyordu

Diyarbakır'da sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

DHA27 Eylül 2021 Pazartesi 21:57 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:58
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Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü yakınında meydana geldi. Iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün hatalı sollama yaptığı 21 EP 381 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JD 9433 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 21 EP 381 plakalı araç, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkarken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar çift şeritten devam etti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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