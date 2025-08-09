Hatalı yıkımda korkunç şüphe

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkım çalışması 6 aileyi evsiz bıraktı. 3 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'ne bağlı Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde yıkımı yapılan 5 katlı binanın kolonları patladı. Yan tarafındaki 3 katlı binada yaşayan 6 aile tedbir amacıyla tahliye edildi. Daha sonra, yıkımı yapılan apartman yan binanın üstüne doğru çöktü. Sağlam binada ağır hasar oluştu; mühürlenmesine karar verildi. Evlerinden apar topar çıkan ve bir daha içeri giremeyen 6 aile, sokakta bir başlarına kaldı.

ELBİSE BİLE ALAMADIK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Mağdur daire sakinlerinden Çiğdem Sarıoğlu, 33 yıllık binalarına daha önce karot testi yapıldığını ve sağlam çıktığını belirtti.

"Binamızı kentsel dönüşüm kapsamında müteahhite vermeyi kabul etmediğimiz için, kasıtlı bir yıkımla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyoruz" diyen Sarıoğlu, şöyle devam etti: Yıkım yaparken arkadaki ekip, binanın yarısını bizim binamızın üzerine göçertti. Binamızın kolonlarını patlatmış. Evimizde kalamıyoruz. "Hatalı yıkım" diyerek bizi çaresiz bıraktılar. Artık evimize giremiyoruz. Kıyafetimi bile değiştiremedim. Komşularımın da kira ödeyecek gücü yok.

HEM DÜKKANIMDAN HEM EVİMDEN OLDUM

Oturduğu binanın altında yıllardır perde dükkanı işlettiğini söyleyen Çiğdem Sarıoğlu, "Şu an iflas etmiş durumdayım. İçeri giremediğimiz için hiçbir şeye ulaşamıyoruz" dedi. Mağdur kadın, belediyenin de kendilerine sahip çıkmadığını öne sürdü.