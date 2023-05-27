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Hatay 2. tur seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı Hatay Seçim Sonuçları ve oy oranları yüzde kaç?

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor. Vatandaşlar, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki Hatay seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Hatay seçim sonuçları

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
Hatay 2. tur seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı Hatay Seçim Sonuçları ve oy oranları yüzde kaç?
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Hatay 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlar sandık başına gidecek. Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak. Peki, Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 28 Mayıs Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

HATAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacak.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 28 Mayıs Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri yine 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçimin ikinci tura kalması nedeniyle seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladığı andan itibaren YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması beklenecek. Seçim yasaklarının saat 18.00-19.00 arasında kaldırılması bekleniyor.

Seçimin tamamlanmasının ardından oy sayımı başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasağını kaldırdıktan sonra oy oranları ilçelere ve illere göre belli olacak.

Hatay seçim sonuçları 2023 için anlık ve canlı oy oranları star.com.tr tarafından aktarılacak.

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