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Hatay Antakya'dan depremin üçüncü gününde gelen sevindiren gelişme

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Antakya'dan umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, sabah saatlerinde bir kadını daha enkaz altından kurtardı.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
Hatay Antakya'dan depremin üçüncü gününde gelen sevindiren gelişme
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı arama-kurtarma ekipleri, Hatay Antakya'da gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, depremin üçüncü gününün sabah saatlerinde Nurdan isimli bir vatandaşı enkaz altından kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

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