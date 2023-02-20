Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, 3 dakika sonra Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.



İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

AFAD: SAKOM'dan alınan bilgiye göre, 18'i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası can kaybı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılmasını istedi.

Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki üç hastanede tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM'nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Hatay merkezli depremde çöken iş yerindeki arama çalışması sonlandırıldı

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde fenalaşan Suriye uyruklu hamile kadın, jandarma ekiplerince taşındığı sahra hastanesinde kız çocuğu dünyaya getirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bu gece yaşanan iki depremde 294 yaralının olduğunu ve 18'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılara ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını duyurdu.

00:03 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında güvenliği tehdit eden bir durumun oluşmadığını bildirdi

23:56 Kilis Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Musabeyli ilçesinde bir ahırda çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

23:33 Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.



23:31 AFAD: Deprem bölgesinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 42 ihbar ulaşmıştır. 16 AFAD İl Müdürlüğü ekibi ile 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

23:01 İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

22:34 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ülkemizin bütün bölgelerinde hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.

22:00 AFAD: Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21.54 AFAD: Su yükselmesi uyarısı ilk iki saat için yapıldı, şu anda öyle bir risk yok. Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21: 48 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu depremin bağımsız bir deprem olduğunu biliyoruz. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu anda 20 civarında artçı yaşandı. 8 yaralımız var.

21:47 Antalya Valiliği: Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

21:47 Gaziantep Valisi Davut Gül: Metruk bir binada kısmi çökme var, can kaybı yok.

21:46 Mersin Valiliği: Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

21:45 Adana Valisi Süleyman Elban: Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkım yaşanmadı.

21:38 AFAD: Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

20: 30 Hatay Valisi Rahmi Doğan: Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor.

20:04 AFAD: Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

