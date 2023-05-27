Hatay Defne Seçim Sonuçları: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için nefesler tutuldu. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlar sandık başına gidecek. Peki, Hatay Defne seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak. İşte 28 Mayıs Hatay Defne Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

HATAY DEFNE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için vatandaşlar yeniden sandık başına gidiyor. Seçim sonuçlarında yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. Seçimde adayların Hatay Defne'de ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Hatay Defne'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte, 2023 Hatay Defne seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları...

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek.

Hatay Defne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

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YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre yayın organları saat 18:00'e kadar seçim hakkında yayın yapamayacak. Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 18:00 - 21:00 saatleri arasında basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.

Hatay Defne seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü 19.00 sonrasında açıklanmaya başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını anbean star.com.tr'de detaylı bir şekilde bulacaksınız.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'ın Defne ilçesinde yüzde 8.5, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 90'dan fazla oy almıştı. Geçtiğimiz hafta Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Erdoğan "Defne'de Erdoğan'a verilen oy yüzde 8,5. Bay Bay Kemal'e verilen yüzde 90,5. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz" dedi.