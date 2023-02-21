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Hatay depreminin şiddeti böyle görüntülendi

Hatay'da yaşanan 6.4'lük deprem bir çatı katında bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda leğende bulunan su sallantı ile döküldü.

IHA21 Şubat 2023 Salı 08:34 - Güncelleme:
Hatay depreminin şiddeti böyle görüntülendi
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Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. İskenderun ilçesinde bir binanın teras katında bulunan güvenlik kamerasına deprem anı saniye saniye yansıdı. Deprem ile birlikte leğendeki suyun sağa sola giderek dökülmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Öte yandan Payas ilçesi sahilinde denizde depremin hafif hissedildiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

DEPREM ANINDA BÖYLE KAÇTI, O ANLAR KAMERADA

Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Tarsus ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kasada görevli çalışanın tezgahtan atlaması ve müşteri ile birlikte kaçması yer aldı. Akdeniz ilçesindeki bir başka görüntüde de kasada görevli bir şahsın kaçma anı kaydedildi.

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