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Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına başlanan 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatı sürüyor.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor
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6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören kentte, merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ndeki Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor.

Tüm branşlarda hizmet verecek 2 katlı çelik yapı olarak inşa edilen 400 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı, 70 poliklinik, yanık ünitesi ve onkoloji merkezinin yanı sıra 12 ameliyathane yapılması planlanıyor.

MODERN TIBBA UYGUN, TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE OLACAK"

İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, AA muhabirine, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinin 122 bin metrekare alanının 57 bin metrekaresinin kapalı olarak planlandığını söyledi.

Hastanenin kentteki sağlık hizmetlerine ciddi katkı sunacağını belirten Barçın, şöyle devam etti:

"Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi modern tıbba uygun, tam teşekküllü, teknik donanım anlamında çok üst düzeyde bir hastane olacak. Çalışmalar hızlı ilerliyor. Tamamen ağır çelik konstrüksiyondan yapılıyor, 2 katlı bir bina. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi de artık en kısa zamanda sağlık hizmeti sunumuna başlayacak."

Kentte aynı zamanda 1000 yataklı şehir hastanesi planlamasının da olduğunu ifade eden Barçın, kısa sürede şehir hastanesinin de temelinin atılacağını vurguladı.

"İL DIŞINDAN DA HASTA KABUL EDEBİLECEĞİZ"

Barçın, depremlerin ardından yapılan Defne Devlet Hastanesi başta olmak üzere 400 yataklı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ve 1000 yataklı şehir hastanesinin kentin sağlık sorunlarına hizmet edecek tam kapasiteli hastane olacağını dile getirdi.

Yapılan sağlık hizmetleri sayesinde hastaların başka illere sevkinin de önüne geçileceğine işaret eden Barçın, "Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi tüm il merkezi ve ilçelerden hasta kabul edecek. Aynı zamanda il dışından da hasta kabul edebileceğiz." dedi.

  • Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi
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