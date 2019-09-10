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Hatay Emniyet Müdürü Karabörk'ün kullandığı otomobille çarpışan sürücü serbest bırakıldı

Niğde'de, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı otomobille çarpışan tankerin sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kazadan sonra gözaltına alınan tanker sürücüsü Süleyman Şahin'in Bor İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Şahin, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirmişti. Tanker sürücüsü Şahin, kazadan sonra gözaltına alınmıştı.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk ile damadı Mehmet Ali Kazgı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesi Osmaniye'ye gönderilmişti.

Emniyet Müdürü Karabörk de bugün eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesine katılmak üzere ambulans helikopterle Osmaniye'ye gitti.

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