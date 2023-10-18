İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0105
  • EURO
    29,6469
  • ALTIN
    1743.25
  • BIST100
    8005.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay Erzin'de üreticiler narenciye toplayacak işçi bulamıyor
Güncel

Hatay Erzin'de üreticiler narenciye toplayacak işçi bulamıyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde üreticiler, narenciye ürünlerini toplayacak işçi bulamadıklarını söyledi.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Hatay Erzin'de üreticiler narenciye toplayacak işçi bulamıyor
ABONE OL

Türkiye'nin önde gelen narenciye üretim merkezlerinden Hatay'ın Erzin ilçesinde üreticiler, narenciyenin dalında kaldığını söyledi. Erkenci mandalina kesiminin yaklaşık 20 gün önce başladığını anlatan üreticiler, 5 TL'ye kadar alıcı bulamayan mandalinanın kilosunun marketlerde çok yüksek fiyatlardan satıldığını ifade etti.

"ÜRÜNÜMÜZÜ AĞAÇTAN TOPLATAMIYORUZ"

Erzin'de çalıştıracak işçi bulmakta zorlandığını söyleyen tüccar Maşallah Özdil, "Ülkemizde üretilen narenciyenin hem kalitesi, hem aroması açısından gerek Erzin mandalinası gerekse portakalı ne yazık ki dalında kalmak üzere. Ucuza gittiğini bir kenara bırakalım, ürünümüzü ağaç başından toplatamıyoruz. Nedeni ise işçi sıkıntısı. Yetkililer hasat öncesi planlama yapmadığından dolayı işçi bulamıyoruz. Bununla birlikte işçiyi bulsan bile barındıracak yer bulamıyoruz. 6 Şubat depreminin ardından birçok evler ağır hasar aldı ve akabinde yıkımı gerçekleşti. Daha sezonun başındayız bu sıkıntıyı çekiyoruz, önlem alınmazsa ilerleyen zamanlarda daha çok sıkıntı çekeceğiz" dedi.

Özdil, bu sıkıntıların yanında bir de hırsızlıkla baş etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sağdan soldan gelen, ne olduğu belirsiz insanlar bahçeye girip talan ediyor. Malımızın dalında kaldığına mı yanalım yoksa çalınıp gitmesine mi" ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.