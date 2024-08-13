Suriye'nin Hama kenti 5,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Türkiye'de de birçok şehirden hissedildi.

SURİYE'DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102,96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. Kandilli, sarsıntının yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

DEPREM TÜRKİYE'DE ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Yerin 19,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Yayladağı ilçesinde bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

Kilis Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Suriye Hama'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle ilimizde can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada incelemelere devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

OSMANİYE VALİSİ YILMAZ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, "Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Osmaniye'mize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." değerlendirmesinde bulundu.