İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8151
  • EURO
    50,184
  • ALTIN
    5959.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay Havalimanı'nda ikinci pist çalışmalarında sona yaklaşıldı
Güncel

Hatay Havalimanı'nda ikinci pist çalışmalarında sona yaklaşıldı

Hatay Havalimanı'nda ikinci pist, köprü ve yol çalışmaları devam ediyor.

AA19 Aralık 2025 Cuma 11:46 - Güncelleme:
Hatay Havalimanı'nda ikinci pist çalışmalarında sona yaklaşıldı
ABONE OL

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, havalimanında süren ikinci pist, köprü ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Masatlı, çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, proje kapsamında havalimanının daha dayanıklı, güvenli ve yüksek kapasiteli yapıya kavuşacağını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmaları eylülde tamamlanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.