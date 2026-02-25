İSTANBUL 11°C / 3°C
Güncel

Hatay polisinden göçmen kaçakçılığına darbe: 23 kişi iki araca tıka basa doldurulmuş

Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 23 kaçak göçmeni iki hafif ticari araca tıka basa doldurup kaçırmaya çalışan insan kaçakçısı Yayladağı-Altınözü yolunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 09:18
Hatay polisinden göçmen kaçakçılığına darbe: 23 kişi iki araca tıka basa doldurulmuş
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü kararlı mücadelede bir kez daha önemli bir başarıya imza attı. Yayladağı-Altınözü yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde, 23 kaçak göçmeni iki hafif ticari araca tıka basa dolduran insan kaçakçısı suçüstü yakalandı. Kaçakçılık şüphelisi, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 23 kaçak göçmeni tıka basa 2 hafif ticari araçla kaçıran insan kaçakçısı yakayı ele verdi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışması kapsamında; 22 Şubat günü Yayladağı-Altınözü yolu üzerinde durdurulan iki aracın içinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 23 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenleri tıka basa araçlara dolduran insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

