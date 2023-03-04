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Hatay provokasyonunda birleştiler! Valilik: Haklarında işlem başlatıldı

Hatay'da 'İçme suyu yok' yalanı Bakan Soylu ve Hatay Valiliği tarafından yalanlandı. Hatay'da su sıkıntısı olduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, 'İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor' dedi. Sosyal medyada kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin yapıldığını bildiren Hatay Valiliği ise 'AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur' açıklamasında bulundu.

4 Mart 2023 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
Hatay provokasyonunda birleştiler! Valilik: Haklarında işlem başlatıldı
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Sosyal medyada deprem süreci boyunca asılsız paylaşımlar yapan hesaplar, şimdi de 'Hatay'da içme suyu yok' şeklinde bir provokasyona soyundu. Birçok asılsız ihbarı paylaşarak ekiplerin zaman kaybetmesine neden olan, 'Baraj patladı' yalanını yayarak bölgede infiale neden olan hesapların 'su yok' paylaşımlarında birleşmesi de dikkat çekti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremin en büyük hasarı verdiği Hatay'da şebeke suyu ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı. Arızların giderilmesi ile birlikte suyun verildiğini bildiren valilik, hijyen amaçlı kullanımın uygun olduğunu, ancak içme suyu olarak şuanda tercih edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN "HATAY'DA SU SIKINTISI" İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'Su ihtiyacı var.' diyerek spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini 'Unutmadık' demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir."

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