İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    325.933
  • BIST100
    105994
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay şehidi Uzman Çavuş Emin Yıldırım toprağa verildi
Güncel

Hatay şehidi Uzman Çavuş Emin Yıldırım toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25), memleketi Hatay'da törenle toprağa verildi.

DHA29 Şubat 2020 Cumartesi11:41 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:41

Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, babası Muhsin, annesi Zahide ve 10 yaşındaki kız kardeşi Buse Yıldırım ile yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenazede Muhsin- Zahide Yıldırım çifti, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sık sık oğullarının tabutuna sarılan anne ile baba, yoğun yağış altında yakınlarının desteğiyle ayakta durdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından nişanlı olan şehit Emin Yıldırım'ın cenazesi omuzlara alınarak Acurun Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Bakan Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi. Şehit Uzman Çavuş Emin Yıldırım, dualarla toprağa verildi.

24 ekibi çekim yaptı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu
Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Türkiye'ye 'İdlib' desteği
Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Rejimin hava üssü yerle bir edildi
Rejimin hava üssü yerle bir edildi

Rejimin hava üssü yerle bir edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.