IHA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:04 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:11

Hatay Vali Yardımcısı Polat’ın, Adana’da yaşayan ailesinin evine gelerek bugün görülecek miraslık tarla davası öncesi aile bireyleriyle konuştuğu sırada çıkan tartışmada anne İkbal ve kardeşi Altuğ Polat’ı öldürmesinin ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, avukat kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi. Vali Yardımcısı Polat, daha önce iddiaya göre kardeşi Altuğ’a, "Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım" dedi. Dün de bu konuları konuşmak üzere ailesinin evinde bulunan Tolga Polat, çıkan tartışma sonucu önce annesi İkbal Polat’ı ardından evden kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat’ı silahla vurdu.

Öte yandan, anne ve oğlunun babaları Şeref Polat hakkında ‘akli dengesinin yerinde olmadığına’ dair rapor aldıkları öğrenildi.