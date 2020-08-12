12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:02

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'yi gözaltına aldı. Peki Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir?Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kaç yaşında ve nereli? İşte olay hakkında merak edilenler...

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde, babasının gözlerinin önünde, annesi ve erkek kardeşini silahla vurarak öldürdü. Anne İkbal ve avukat olduğu öğrenilen kardeşi Altuğ Polat, olay yerinde yaşamını yitirirken, olay anında evde olan babasının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MİRAS DAVASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Vali Yardımcısı Polat'ın, ailenin bugün görülecek miraslık tarla davası öncesi aile bireyleriyle konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinnet geçiren Polat'ın cinayeti işlendiği iddia edildi. Cinayetin ardından polis, olay sonrası kaçan Tolga Polat'ı yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BABASI DA GÖRGÜ TANIĞI OLARAK GÖZALTINDA

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.

CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Adana’da, Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin’den sorumlu Tolga Polat tarafından öldürülen kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin’den sorumlu olan Tolga Polat,Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlığı görevini de gerçekleştirdi. Peki Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir? İşte Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat hakkında merak edilenler...

TOLGA POLAT KİMDİR?

Vali Yardımcısı Tolga Polat; 1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı.

1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü.

2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Vali Yardımcısı Tolga Polat evli ve 3 çocuk babasıdır.