İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2232
  • EURO
    6,8414
  • ALTIN
    324.711
  • BIST100
    106544
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay Valiliği asker aileleri için telefon numarası paylaştı
Güncel

Hatay Valiliği asker aileleri için telefon numarası paylaştı

Hatay Valiliği, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan ve yaralanan askerlerimizle ilgili bilgi almak isteyen ailelerinin ulaşabileceği iletişim numarasını açıkladı.

28 Şubat 2020 Cuma15:36 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:47

Hatay Valiliği, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelerinin ulaşabileceği iletişim numarasını açıkladı.

Açıklamada, “Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki askerlerimizin durumu ile alakalı bilgi almak isteyen aileler için özel bir birim oluşturuldu” denildi.Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle

*27.02.2020 tarihinde İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.